Eskort sitesine giren Kayserili dolandırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki A.E., internette yer alan bir eskort sayfasına girdi.

250 TL GÖNDERDİ

Buradaki cep telefonu numarasını arayarak bir kadınla görüşen A.E., iddiaya göre cinsel ilişki için anlaştığı kadına, ilişki karşılığı olarak kadının verdiği banka hesabına 150 TL yatırdı. A.E., daha sonra da kadının otel parası için istediği 100 TL'yi aynı hesaba gönderdi.

İKİNCİ KEZ PARA İSTEYİNCE ANLADI

Kadın kendisinden bu kez 400 TL isteyince dolandırıldığını anlayan A.E. polise giderek şikayetçi oldu. Polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.