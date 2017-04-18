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Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığı tartışılıyor

İngiltere'de Muhafazakar Parti vekili Zahawi, Esma Esad'in İngiltere vatandaşlığının elinden alınması gerektiğini söyledi.

18.04.2017 - 11:35
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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'in eşi Esma Esad'in, 'ölüm saçan' rejimi desteklemeyi bırakmaması durumunda İngiltere vatandaşlığının elinden alınması gerektiği belirtildi.

Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığı tartışılıyor

CNN International'ın haberine göre iktidardaki Muhafazakar Parti vekillerinden Nadhim Zahawi, Suriye ve İngiltere'den çift vatandaşlığı bulunan Londra doğumlu Esma Esad'in, rejimi desteklemek için sosyal medyayı kullandığını vurguladı.

"KARARINI VERMESİ LAZIM"

Zahawi, "Kocası kendi halkı üzerinde zehirli gaz kullanarak sınırı aştı ve onun (Esma Esed) kararını vermesi lazım." dedi. Parlamento üyesi Zahawi'nin Bağdat'ta doğduğu ve Kürt bir ailenin çocuğu olduğu, çok küçükken Birleşik Krallık'a yerleştikleri not edildi. Zahawi, dış ilişkiler komitesinde görev alıyor.

Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığı tartışılıyor

BU REJİMİN PROPAGANDACISI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Zahawi, Beşşar Esad'in bir canavara dönüştüğünü ve onun ve destekçilerinin peşine düşülmesi gerektiğini dile getirirken, Esma Esad'in de bu rejimin propagandacısı olduğunu söyledi.

41 yaşındaki Esma Esad, Instagram hesabından sık sık kendisiyle kocasının fotoğraflarını paylaşıyor. Esad'in aynı zamanda Facebook ve Telegram'da da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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