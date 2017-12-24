M.Ş.E., Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak kesişiminde bulunan bir apartman girişine, saat 12.00 sıralarında bir kız çocuğunu götürdü.

Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaf, binaya girdi.

Esnaf 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü VİDEO

ESNAF DÖVMEYE BAŞLADI

Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öfkeli grubun elinden M.Ş.E.'yi güçlükle alan polis, şüpheliyi otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.

"TACİZ OLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER, GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, “Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Biz de insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü." dedi.

"KARŞI ÇIKMAZSAK DEVAMI GELİR"

Esnaf Muhammed Koç ise olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, "O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın." diye konuştu. Gözaltına alınan M.Ş.E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.