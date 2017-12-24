taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Esnaf 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.Ş.E. (21), esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi.

DHA | 24.12.2017 - 17:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

M.Ş.E., Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak kesişiminde bulunan bir apartman girişine, saat 12.00 sıralarında bir kız çocuğunu götürdü.

Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaf, binaya girdi.

Esnaf 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü

Esnaf 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü VİDEO

ESNAF DÖVMEYE BAŞLADI

Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi dövmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öfkeli grubun elinden M.Ş.E.'yi güçlükle alan polis, şüpheliyi otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Esnaf 10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi dövdü

"TACİZ OLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER, GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, “Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Biz de insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü." dedi.

"KARŞI ÇIKMAZSAK DEVAMI GELİR"

Esnaf Muhammed Koç ise olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, "O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın." diye konuştu. Gözaltına alınan M.Ş.E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan-El Beşir basın toplantısı
Sudan'da siyasi temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile kameralar karşısına geçti.
İstiklal Caddesi hıncahınç doldu
Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kişi İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle mahalle yolu, alt tarafında bulunan okul binasının üzerine yığıldı.
Başbakan, Suudi Arabistan'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2 yeni KHK yayınlandı

2 yeni KHK yayınlandı

73
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

96
Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

121
KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

101
4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

73
Messi kramponsuz asist yaptı

Messi kramponsuz asist yaptı

33
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM