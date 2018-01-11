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Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, aldıkları maaşları beğenmeyen Türk işçiler nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf, çareyi savaştan kaçan Suriyeli işçilerde buldu.

DHA | 11.01.2018 - 11:13..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yarımca Küçük Sanayi Sitesi esnafı, eleman açıklarını kentte yaşayan Suriyeli göçmenlerden karşılamaya başladı. Eğitim sistemi nedeniyle çırak ve kalfa bulamayan esnaf kalifiye eleman kalmadığından yakınıyor.

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

"SANAYİDE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ SURİYELİ"

Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alpergin, '4+4+4' eğitim sistemi ardından çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"40 seneden beri oto tamir ve bakım ustasıyım. Sanayide, şu anda çalışan en azından 15 ustayı ben yetiştirdim. Şu an sanayide çalışanların yüzde 80'i, Suriyeli. Türk eleman bulmakta zorlanıyoruz ve bütün esnaf böyle. 4+4+4 eğitim sisteminden sonra çıraklarımız, sanat okullarına yönlendirildi. Tabii okulu bitirdikten sonra o çocuk 17- 18 yaşına geliyor ve çıraklık yapmıyor. 17- 18 yaşındaki çocuğu çıraklıktan başlatamazsınız. Sanat öğrenmek istemiyor, istese de 17 yaşından sonra öğrenemez. Ortaokul bittikten sonra çıraklığa başlanır. Bizde adet böyleydi. Hal böyle olunca da çırak yetiştiremiyoruz. Yetişen de çok çalışmıyor, kaçıyor zaten."

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

"TÜRK İŞÇİLER ÜCRETLERİ BEĞENMİYOR"

Başkan Alpergin, Türk işçilerin ödenen ücretleri beğenmediklerini savunarak şunları söyledi:
"Para durumunu beğenmiyorlar. Asgari ücret bin 600 lira oldu ama bin 800 ile 2 bin liranın altında maaş veren hiçbir usta yok. Bu durumda bile çırak bulamıyoruz. Türk çırak ve kalfalar ya fazla para istiyor ya da işi bırakıp gidiyorlar. Biz de Suriye'den ülkemize yerleşen usta veya çırakları işe almaya başladık. Sanayi sitesinde, işyerlerinin yüzde 80'ininde Suriyeli işçi çalışıyor. Kısa sürede uyum sağlıyorlar, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Türk işçiler iş beğenmiyor, çalışmak istemiyorlar ve ne yapıyorlar o da belli değil. Suriyeli çalışanlarla şu an sorun yaşamıyoruz. Bende de Suriyeli çalışan var. Biri Türkçe bilmiyor. Suriyeli Türkçe bilen diğer çalışan diğerine rehberlik edip, beraber çalışıyorlar."

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

"KALİFİYE ELEMAN BULAMIYORUZ"

Sanayi sitesinde oto elektrik atölyesi bulunan İbrahim Gününce, yaklaşık 35 yıldan bu yana  bu mesleğin içinde olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Daha önce eleman bulmakta sıkıntı çekmiyorduk ama bu 8 yıllık eğitim çıktıktan sonra devlet de bazı hakları gençlere verdikten sonra biz de çalışan bulamamaya başladık. Şu anda arkamızdan esnaf yetişmiyor. Biz son nesliz. Bizim arkamızdan yetişmediği gibi kalifiye elemanı da bulamıyoruz. Maddi sıkıntılara geldiğimiz zaman, biz o bahanelere inanmıyoruz.

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

"YOKLUKTAN DOLAYI KATLANIYORUZ"

Türkiye'de iş beğenmeyen insan çok. Çalışmak istemeyen, bir an önce belli bir seviyeden üst seviyeye zıplamak isteyen bir elit kesim var. 'Ben çekirdekten yetişeyim, bu işi yapayım, bu işin devamını getireyim' diyen eleman kalmadı piyasada. Şu anda esnaf, her elemana en az 2 bin liraya yakın maaş ödüyor ve bunların üstelik sigortası da var. Suriyeli elemanlar geliyor. Bu Suriyeli elemanları çalıştırıyoruz. Dil sıkıntısı yaşanıyor ama bazılarımız Arapça biliyor. Sıkıntılı da olsa anlaşabiliyor, çalıştırabiliyoruz. Fakat yokluktan dolayı biz, bu durumlara katlanıyoruz."

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

"BURADA SIKINTI ÇEKMİYORUM"

Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Suriyeli işçi Ali Hamza Hoşo ise "Ben, Suriye'de boyacı olarak çalışıyordum. Türkiye'ye geldim. Burada çalışmaya devam ediyorum, çok şükür memnunum. 5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Orada çok savaş olduğu için Türkiye'ye geldik. Burada çok şükür, rahatız. Haftalık 500 lira alıyorum, memnunum. Burada herhangi bir sıkıntı çekmiyorum." dedi.

Eleman bulamayan esnaf Suriyelilere yöneldi

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