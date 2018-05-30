Gazi Semt Pazarı'nda geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında, tezgah yeri nedeniyle esnaflar arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, biri ağır 5 kişi yaralandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Pazardaki vatandaşların yaşadığı panik ve esnafın müdahalesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerinde tartışma yaşadıkları esnafın tezgahının önüne gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla ateş ediyorlar. Silah seslerini duyanlar korkuyla kaçarken, esnaf ise tezgahların altına saklanıyor.

Esnafın yer tartışması silahlı kavgaya dönüştü ViDEO

Ayağından yaralanan bir esnafın tezgahın üstünden düştüğü görülürken, pazarcılık yapan küçük yaştaki bir çocuğun bir başka pazarcının arkasına sığındığı anlar kameralara yansıyor.

Esnaf saldırganlara engel olmak için tahta ve sopalarla müdahale ediyor. Bazı pazarcılar ise tezgahta ellerine geçirdikleri ne varsa saldırganlara atıyor. Esnafın müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçıyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Aranan iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.