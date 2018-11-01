Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde esnaflık yapan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

HASTANE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alıp olay yerine akın eden yaralı yakınları sinir krizi geçirirken, olay yerini şeritle kapatan polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.