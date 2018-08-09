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Eşofmanı ile ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, X-Ray cihazından geçerken alarmın çalması üzerine üzeri kontrol edilen kişinin eşofmanı ve ayakkabılarının içerisinde 6 poşet metamfetamin bulundu.

DHA | 09.08.2018 - 14:44..
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Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.F., kontrol noktasından geçerken, X-Ray cihazı alarm verdi. Bunun üzerine M.F.'nin detaylı üst araması yapıldı.

Aramada, M.F.'nin eşofman astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 6 şeffaf poşet içerisinde toplam 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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