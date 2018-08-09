Eşofmanı ile ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.F., kontrol noktasından geçerken, X-Ray cihazı alarm verdi. Bunun üzerine M.F.'nin detaylı üst araması yapıldı.
Aramada, M.F.'nin eşofman astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 6 şeffaf poşet içerisinde toplam 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.
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TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.