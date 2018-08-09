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ABD'yi protesto etmek için Euro yaktı

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İngiltere Başbakanı Theresa May alay konusu oldu

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Tüzünataç, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendiğini duyurmuştu

Lise tercihlerinde başlayan nakil süreciyle ilgili konuşan Psikolojik Danışman Nazik Kösegil, "Aslında yapılan değişikliklerin ilk tercihte yapılması gerekiyordu." dedi.

LGS’deki değişikliklerin ilk tercihte yapılması lazım

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borcunun erteleneceği bildirildi.

Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

20. yüzyılın en önemli yazarlarından Hermann Hesse’nin eserlerinden seçilmiş özel cümleler…

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, X-Ray cihazından geçerken alarmın çalması üzerine üzeri kontrol edilen kişinin eşofmanı ve ayakkabılarının içerisinde 6 poşet metamfetamin bulundu.

Eşofmanı ile ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Yasak aşk yaşayan finans müdürü ile muhasebe sorumlusu, şirketlerini 4 milyon dolar dolandırdı.

KKTC'de 4 milyon dolarlık vurgun

1 Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

2 Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller 24 Haziran seçimlerinde kendisini zafere taşıyan illere teşekkür ziyaretleri düzenleyecek olan Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt.

3 Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi İş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, makul süre içerisinde her şeyin düzeleceğini söyledi.

4 Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor Kedicikleriyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar, İsrail'in kendisini mehdi olarak kabul ettiğini dile getirdi.

5 Kourtney Kardashian aldatıldı Kourtney Kardashian kendinden yaşca küçük Younes Bendjima ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

6 PKK'lı terörist ABD askerini vurdu ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.