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Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Konya'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren paylaşımlarda bulunan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

DHA | 26.12.2017 - 10:53..
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Konya'da Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak." dedi.

Öğretmen Harmancı'nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

Eşofmanlı kız öğrencilere zina yapıyorlar diyen öğretmen

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