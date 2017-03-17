Numan Kurtulmuş'un evlilik programlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından Esra Erol, sunduğu evlilik programında açıklama yaptı. "Kaldırın siz de kurtulun ben de kurtulayım." diye konuşan Erol, adayların para ile tutulduğuna ilişkin iddialara da yanıt verdi; "Benim ağırıma gidiyor benim onurum, vicdanım, şerefim her şeyden daha önemli..."

"10 YILDIR BU PROGRAMI YAPIYORUM"

Canlı yayında konuşan Erol şu ifadeleri kullandı;

“Vallahi efendim, kaldırın bu programları siz de kurtulun, ben de kurtulayım. 10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm... Ama son 2 yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı.

"BEN ONURSUZ DEĞİLİM"

Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim. Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim.

Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.”

Esra Erol ağlayarak evlilik programını bırakacağını açıkladı İZLE



