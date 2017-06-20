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Esra Erol'dan evlilik programlarıyla ilgili açıklama

Evlilik programlarıyla ilgili pek çok kesimden gelen eleştirilere Esra Erol, tarihi belgelerle cevap verdi.

20.06.2017 - 12:18
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Esra Erol'dan evlilik programlarıyla ilgili açıklama

Haftaiçi her gün sevenleriyle buluşan Esra Erol, dünkü canlı yayınında evlilik programları için yapılan eleştirilere cevap verdi.

"EVLİLİK TALEPLERİ"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Ali Şükrü Çoruk’un, 1920 yılına dair Şehir Dergisi’nin ‘evlilik talepleri’ bölümünü Twitter hesabından paylaştığını gören Erol bu konuyu programda gündeme getirdi.

"1920'DEN BERİ İZDİVAÇLARA VESİLE OLUNUYOR"

Esra Erol da, evlilik programlarıyla ilgili ‘Bizim kültürümüze uygun değil’ eleştirilerine Şehir Dergisi'ndeki izdivaç taleplerini örnek göstererek cevap verdi. Belgeyi göstermeden önce Esra Erol şunları söyledi: “İki sezonun en önemli konularından biri evlilik programlarıyla ilgili yapılan eleştiriler. Hatta bir ara KHK tarafından da kaldırıldığı söylendi. 'Evlilik programları bizim kültürümüze uygun değil' diye yorumlar yapılıyor. Fakat belgelerimle konuşuyorum. Aslında insanları bir araya getirme. İnsanların izdivaçlarına vesile olmak bizim toplumumuzda var. Hatta tarihi 1920’ye dayanıyor…”

Erol, açıklamasının ardından 1920 yılında çıkan ‘Şehir’ dergisinde yer alan evlilik taleplerinden bazı örnekler gösterdi.

"BU ÇAMURLA YAŞAYAMAM"

İzdivaç programlarının KHK ile yasaklanacağı haberleri üzerine Esra Erol, sesi titreyerek; "Bu çamurla yaşayamam." demiş ve programı bırakacağının sinyallerini vermişti...

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