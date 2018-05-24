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Esra Erol'un çalışanlarında yasak aşk üçgeni

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 06:46..
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Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti.

YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI

10 senedir Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak’ın bu çirkin ihanetine “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Esra Erol'un çalışanlarında yasak aşk üçgeni

İŞTE EDA GÖK ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI:

"EVLİLİĞİMİZ 3. ŞAHIS YÜZÜNDEN BİTTİ"

''Eşim Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize, aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir.

Esra Erol'un çalışanlarında yasak aşk üçgeni

"KADINLIK GURURUM AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla incittmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.

Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim.''

Esra Erol'un çalışanlarında yasak aşk üçgeni

Esra Erol'un çalışanlarında yasak aşk üçgeni

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