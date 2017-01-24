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‘Esrar diye kekik verdin’ kavgasında 1 kişi yaralandı

Eskişehir’de esrar istediği şahsın verdiği maddenin kekik olduğunu iddia eden şüpheli satıcıyı bıçakla yaraladı.

24.01.2017 - 17:25
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‘Esrar diye kekik verdin’ kavgasında 1 kişi yaralandı

Olay, Tepebaşı ilçesi Gazipaşa mahallesinde yaşandı. Olayın şüphelisi Ü.D, ifadesinde; arkadaşı olan S.A. ile birlikte daha önceden tanıdıkları ve uyuşturucu madde sattığını bildikleri 28-30'lu yaşlarda bir şahsa 30 TL vererek esrar maddesi istediklerini, ancak şahsın kendilerine verdiği maddenin uyuşturucu madde olmadığını ve kekik olduğunu anladıklarını söyledi.

SATICIYI BIÇAKLADI

Şüpheli, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığı satıcıyı bıçakla elinden yaraladığını, sonradan şahsın kendilerini takip edip dolmuş durağında tekrar tartıştıklarını, bu sırada yanındaki arkadaşı M.A.A, ile birlikte polisler gelince yakalandıklarını, satıcının kaçtığını anlattı.

Polisin, diğer şüphelilerin ifadeleri aldıktan sonra olayda yaralanan şahsın aramaya başladığı, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü belirtildi.

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