Esrardan kendini kaybeden adam 'Flakka içti' sanıldı

Uyuşturucu belası tüm dünyada boyut değiştirerek yayılmaya devam ediyor. Son günlerde sıkça sözü edilen Flakka isimli madde, kullanan kişinin kendisini kaybetmesinin yanı sıra saldırganlaşmasına yol açması nedeniyle insanları tedirgin ediyor.

Türkiye'de henüz "Flakka" isimli maddeyi kullanan kimseye rastlanılmamıştı ki bugün Mersin Sanayi Sitesi'nden gelen bir haberle halkın korkusu yükselmişti.

KENDİ KAYBEDEN GENÇ KORKUTTU

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün bir kişi üstünü soyup bağırarak kendini yerden yere attı. Şahsın garip hareketleri ve kapalı olan şuuru nedeniyle korku dolu anlar yaşayan görgü tanıkları polise ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, şahsı sakinleştirmeyi denediyse de başarılı olamadı. Uzun çabaların ardından elleri arkadan kelepçelenerek hastaneye götürüldü.

Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar olayı kayda aldı.

Esrardan kendini kaybeden adam Flakka içti sanıldI- VİDEO

FLAKKA DEĞİL ESRARMIŞ

Söz konusu şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nce AMATEM'e kaldırıldı. Burada şahsa yapılan idrar testi sonucunda şahsın "Flakka" değil bir diğer uyuşturucu madde "esrar" kullandığı ortaya çıktı.

Daha önce piskolojik sorunlar sebebiyle tedavi gördüğü iddia edilen gencin, Gaziantep'te yaşayan ailesinin yanındna 3 gün evvel ayrılarak Mersin'e geldiği öğrenildi.

İfadesinde insanların dikkatini çekmek için böyle bir şeye kalkıştığını söylenen genç, polis ekiplerince Gaziantep'te yaşayan ailesine teslim edildi.