Esrarengiz bir gerilim: Muhbir

Hukukçu olmasının getirdiği gerçekçilikle konulara ışık tutan John Ray Grisham, gerilimi en üst seviyede yaşamanıza vesile olmayı ihmal etmiyor.

(John Ray Grisham)

MUHBİR

Lacy Stoltz, Florida Yargı Teftiş Kurulu Müfettişidir. Görevi, yargı disiplinsizlikleri konusundaki şikâyetleri incelemektir. Dokuz yıllık görev süresi içinde, daha çok yetersizlik ve beceriksizlikten kaynaklanan sorunlarla uğraşmıştır. Ta ki kendine ait bir teknede yaşayan ve adının Greg Myers olduğunu söyleyen, bir zamanlar yolsuzluktan hüküm giymiş bir avukatla tanışana kadar…

Avukat Myers, kirli işlere karışmış bir yargıcı ihbar etmek isteyen muhbiri temsil etmektedir. Yargıç, bir organize suç örgütüne yardım ederek yasa dışı yollarla büyük servet sahibi olmuş, paravan şirketler yoluyla dünyanın her yerinde mülk edinmiştir. Çevirdiği bu dolaplardan ise kimsenin haberi olmamıştır. Ta ki Myers, Müfettiş Lacy Stoltz’un kapısını çalana dek!

Florida Eyalet Yasaları, kaçak edinilmiş servetleri ihbar edene, söz konusu varlıklar üzerinden büyük ödül verilmesini öngörmektedir. Bu durumda Myers’i ve müvekkili olan “muhbir”i milyonlarca dolarlık bir pay beklemektedir. Müfettiş Lacy karar vermek zorundadır; “muhbir”e kulak verip soruşturmaya girişecek midir? Genç kadın, gözünü kan bürümüş gangsterlerle çalışan, Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş bu en düzenbaz yargıcının peşine düşebilecek midir?

Muhbir

John Grisham

Remzi Kitapevi

S.: 400

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Damla Karakuş

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