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Esrarla yakalanan cezaevi karakol komutanı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin yol kontrolleri sırasında durdurup arama yaptığı araçta, 20 kilo 815 gram esrar ele geçirildi.

DHA | 27.12.2016 - 13:43
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Esrarla yakalanan cezaevi karakol komutanı tutuklandı

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün Midyat Yolu üzerindeki güvenlik noktasında uygulama yaptı.

Yoldan geçen bir aracı durduran polis, araç içindeki 3 kişiden birinin, "Ben karakol komutanıyım" demesine rağmen araçta yaptığı aramada, 2 valiz içerisinde, 20 paketten oluşan toplam 20 kilo 815 gram esrar ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili Midyat M Tipi Cezaevi Karakol Komutanı Astsubay Başsavcuş N.Ş. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Astsubay Başçavuş N.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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