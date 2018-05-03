Eşref Keleş AK Parti’den aday adayı oldu

Ünlü iş insanı Eşref Keleş, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapmış olduğu dev yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Keleş, “Çocukluğumun, gençliğimin en güzel yıllarını geçirdiğim bu topraklarda; ülkemiz, milletimiz ve Diyarbakırımız için sizlerle birlikte daha büyük adımlar atacağıma inanıyorum.” şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA SAF TUTMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

15 Temmuz sürecinde daima demokrasiden yana saf tuttuğunu ifade eden Keleş, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Bu mücadelede devletimizin, milletimizin ve Türkiye’nin sesini sözünü arşa çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaktan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"DİYARBAKIR'IN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

İş hayatı süresince yaptığı işlerin en büyük referansı olduğunu belirten Keleş, Diyarbakır adına doğru işler yapmak ve doğru sözler söylemek için bu yola çıktığını söyledi. Diyarbakır’da vergi rekortmeni olduğunu da hatırlatan Keleş, Diyarbakırlı hemşehrilerinin hizmetkârı olacağını vurguladı.

Büyük bir Diyarbakır sevdalısı olduğunu dile getiren Eşref Keleş, geleceğin Diyarbarkır’ını hemşehrileriyle birlikte inşa etmek istediğini belirtti.