taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.667
USD
4,1991
EURO
5,0313
ALTIN
177,59
PETR
72,8100

Eşref Keleş AK Parti’den aday adayı oldu

Diyarbakırlı iş insanı Eşref Keleş, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'den milletvekilliğine aday oldu.

İHA | 03.05.2018 - 16:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ünlü iş insanı Eşref Keleş, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapmış olduğu dev yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Keleş, “Çocukluğumun, gençliğimin en güzel yıllarını geçirdiğim bu topraklarda; ülkemiz, milletimiz ve Diyarbakırımız için sizlerle birlikte daha büyük adımlar atacağıma inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Eşref Keleş AK Parti’den aday adayı oldu

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA SAF TUTMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

15 Temmuz sürecinde daima demokrasiden yana saf tuttuğunu ifade eden Keleş, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Bu mücadelede devletimizin, milletimizin ve Türkiye’nin sesini sözünü arşa çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaktan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"DİYARBAKIR'IN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

İş hayatı süresince yaptığı işlerin en büyük referansı olduğunu belirten Keleş, Diyarbakır adına doğru işler yapmak ve doğru sözler söylemek için bu yola çıktığını söyledi. Diyarbakır’da vergi rekortmeni olduğunu da hatırlatan Keleş, Diyarbakırlı hemşehrilerinin hizmetkârı olacağını vurguladı.

Büyük bir Diyarbakır sevdalısı olduğunu dile getiren Eşref Keleş, geleceğin Diyarbarkır’ını hemşehrileriyle birlikte inşa etmek istediğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır hattı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu.
Beyoğlu'nda trafo yangını
Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.
Turist minibüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı
Antalya’nın Kemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada Güney Kore uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut, genel af istedi

Yiğit Bulut, genel af istedi

615
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

144
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

252
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

235
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

106
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

17
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM