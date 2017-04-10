Eşref Kolçak: Oğlumu o şekilde görmek istemedim

Harun Kolçak, geçtiğimiz akşam Bursa’daki bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında aylardır görüşmediği babası Eşref Kolçak da vardı. Yeşilçam’ın usta ismi, oğlunun şarkılarını dinlerken duygusal anlar yaşadı. Sahne sonrası baba-oğul birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Uzun zaman sonra babasıyla görüşmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Harun Kolçak, “Ben babamı izleyerek büyüdüm. Onun beni izlemesi çok ilginç oluyor.” dedi.

TEK HAYAT AĞACIM HARUN

Eşref Kolçak, prostat kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören oğlunu hastanede neden ziyarete gitmediğini açıkladı. Usta aktör, “Benim tek hayat ağacım oğlum Harun. O ne kadar iyi olursa ben o kadar mutlu oluyorum. Eşimi kaybedeli 7 yıl oldu. Oğlumla da aylardır bir araya gelmedik. Hastane sürecinde de görüşmedik. Hastaneye gidip oğlumu o şekilde görmek istemedim. Ama ne mutlu bana ki Harun’um hayatta. Bu süreçte bana herkes ’Harun bey nasıl? Dualarımız onunla’ dedi. Bu en büyük mutluluk.” diye konuştu.

Harun Kolçak, kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Çelik’le “Haketmedim Ayrılığı” adlı şarkıda düet yaptı.