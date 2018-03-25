taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Estetik mağduru hemşirenin dudakları normale döndü

Estetik mağduru hemşire Merve Keleş'in dudakları Adana'da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü.

İHA | 25.03.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hemşire Merve Keleş'in dudakları Adana'da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü.

Estetik mağduru hemşirenin dudakları normale döndü

KADIN KUAFÖRÜNE DOLGU YAPTIRMIŞTI

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş yaklaşık 11 ay önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kadın kuaförü Soner G.'ye dudaklarına dolgu yaptırdı.

Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL'ye geçici dolgu yaptıran Keleş, dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yaptı.

Estetik mağduru hemşirenin dudakları normale döndü

TEDAVİ GÖRDÜ

Operasyondan hemen sonra dudakları şişmeye başlayan ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalan Merve Keleş hastaneye başvurdu. Keleş, o günden bu yana hastanede kalıp tedavi gördü.

Silikon mağduru Keleş'in doktoru uyguladığı tedavi yöntemiyle, düzelmesi zor ve riskli olan dudağı eski haline döndürmeyi başardı. Bu başarısını da sosyal medya hesabından paylaşarak, "Merve'nin son durumunu çok soran var. İşte buyurun an itibariyle son durumu bu. Yani bazılarının düşündüğü gibi tekrar aktifleşme durumu olmadı." ifadelerini kullandı.

Estetik mağduru hemşirenin dudakları normale döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Denizli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Denizli’nin Tavas ilçesinde gölete devrilen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı
Kars’ın Sarıkamış ilçesine baharın ilk günlerinde göçmen kuş angutlar gelmeye başladı.
Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü
İstanbul Fatih'teki trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yıllardır faili meçhul olan cinayetler aydınlatılıyor
Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 2015 yılı ve öncesi meydana gelen olaylara ait dosyaları tekrar ele alarak 63 olayı aydınlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

33
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

24
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

55
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

9
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

89
Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyü geri gönderdi

Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyü geri gönderdi

14
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM