taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.156
USD
4,0558
EURO
4,9973
ALTIN
173,87
PETR
68,4400

Estetik operasyonlar eser sayılacak

Kepçe kulak ameliyatını beğenmeyen hasta, doktora tazminat davası açtı. Yerel mahkemenin ret kararı Yargıtay tarafından bozularak ameliyatın tedavi için değil güzelleşmek için yapıldığı vurgulandı.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 18:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin aldığı karara göre; güzelleşmek için olunan estetik operasyonlar eser olarak sayacak.

Karara konu olay, 2013’te Siirt’te yaşandı. Doğuştan ‘kepçe kulaklı’ olan kişi, hastanede estetik operasyon geçirdi. Ancak yeni kulağını da beğenmeyen vatandaş, maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Estetik operasyonlar eser sayılacak

Estetik kararı: Eser sözleşmesi hükümleri geçerli olur VİDEO

"ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ"

Görülen davada mahkeme, doktorun kusurlu olmadığını belirterek davayı reddetti.

Temyiz talebi üzerine dosyanın gittiği Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, kararı bozarak, yüze güzel bir görünüm kazandırılması işleminin estetik bir işlem olduğu ve tedavi değil güzelleşme amaçlandığından tarafların arasındaki ilişkinin ‘hizmet ilişkisi’ değil, ‘eser sözleşmesi ilişkisi’ olduğu vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Maltepe'deki cinsel istismar çiftliği yıkıldı
Maltepe'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftliği tamamen ortadan kaldırıldı.
İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası
İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Sosyal medya üzerinden keklik satışına para cezası
Iğdır'da sosyal medya üzerinden keklik satmaya çalışan bir kişiye 2 bin 367 lira ceza verildi.
Yargıtay: Aldatan eşe 'gavat' demek hakaret değil
Yargıtay, aldatan eşine "gavat, dürzü" diyen kadının boşanma talebini yerinde buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

186
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

113
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

105
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

71
PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

63
Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

64
Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM