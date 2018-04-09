Estetik operasyonlar eser sayılacak

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin aldığı karara göre; güzelleşmek için olunan estetik operasyonlar eser olarak sayacak.

Karara konu olay, 2013’te Siirt’te yaşandı. Doğuştan ‘kepçe kulaklı’ olan kişi, hastanede estetik operasyon geçirdi. Ancak yeni kulağını da beğenmeyen vatandaş, maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Estetik kararı: Eser sözleşmesi hükümleri geçerli olur VİDEO

"ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ"

Görülen davada mahkeme, doktorun kusurlu olmadığını belirterek davayı reddetti.

Temyiz talebi üzerine dosyanın gittiği Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, kararı bozarak, yüze güzel bir görünüm kazandırılması işleminin estetik bir işlem olduğu ve tedavi değil güzelleşme amaçlandığından tarafların arasındaki ilişkinin ‘hizmet ilişkisi’ değil, ‘eser sözleşmesi ilişkisi’ olduğu vurgulandı.