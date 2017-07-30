Et fiyatlarında spekülasyona karşı 975 bin hayvan alımı

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi.

975 BİN HAYVAN İTHALİ

Bakanlar Kurulu kararına göre ESK'ya sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı ayrıldı. Bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı'nca ithal lisansı düzenlenecek.

BUĞDAY DA GETİRİLECEK

Bakanlar Kurulu, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi hakkında karar çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) de sıfır gümrük vergisiyle buğday, arpa, mısır ve pirinç ithali için yetki verdi. Bu yetkiyle TMO, Mayıs 2018 sonuna kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç ithal edebilecek.