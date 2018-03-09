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Et ve Süt Kurumu'ndan sakatat satışı

Et ve Süt Kurumu hayvanların sakatat ve derilerinin de ekonomiye kazandırılması için devlet eliyle satışını sağlayacak.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 09:23..
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Sakatatta son aylarda yaşanan gelişmeler Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) harekete geçirdi. ESK, büyükbaş ve küçükbaş hayvan derisi, sakatatı, yan ürünleri ve hayvansal yağlar satılacak.

TEKLİF USULÜYLE SATILACAK

ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Sivas ve Yozgat kombinalarınca bu yılın mayıs-ağustos döneminde yapılacak küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deriler kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılacak.

SON GÜN 10-11 NİSAN

Tekliflerin 10 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor.

Ayrıca, aynı dönemde kesilen hayvanlardan elde edilecek sakatat, yan ürünler ve hayvansal yağlar için de teklifler 11 Nisan'a kadar verilebilecek.

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