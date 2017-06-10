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Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

Videoları ve ete yaptığı özel hareketlerle ünlenen Nusret Gökçe'nin köyüne yaptırdığı külliyenin temel atma törenine babası katıldı.

10.06.2017 - 22:17
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Nusret Gökçe, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi üzerine doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Paşalı Köyü'nde yaptıracağı külliyenin temel atma törenine telekonferans sistemi ile katıldı.

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

NUSRET'İN YERİNE BABASI KATILDI

Şenkaya İlçesi'nin Paşalı Köyü'nde 4 bin metrekare üzerine yaptırılacak cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin temel atma törenine iş yoğunluğu nedeniyle katılamayan Nusret Gökçe'yi 65 yaşındaki babası Faik Gökçe temsil etti.

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

ACUN'UN AMCASI DA TÖRENDE YER ALDI

Törende TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası olan Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Efsal Gülcü, Kadın Kolları Başkanı Tülay Çevik, Şenkaya Müftüsü Kazım Ünsal'ın da aralarında bulunduğu 300 kişi katıldı.

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

"BİZİM KÖYÜN HAYVANLARI LEZZETLİDİR"

Nusret Gökçe, telekonferans yöntemiyle törene katıldı ve doğduğu köye külliye yaptırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi. Açılış törenine mutlaka katılacağını ifade eden Nusret Gökçe, "Bizim köyün hayvanlarının eti çok lezzetlidir. Köye bir et entegre tesisi kurmak istiyorum" diye konuştu.

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

OĞLU GİBİ TEMELE TOPRAK ATTI

Evli ve ikisi kız, 5 çocuk babası Faik Gökçe ise oğlunun 2 yaşında iken Paşalı'dan çıktığını, çok çalışmanın semeresini görerek ünlü bir işadamı olduğunu bildirdi. Oğlu ile gurur duyduğunu ifade eden Faik Gökçe, Nusret'i uluslararası üne kavuşturan ete tuz atma tarzında külliyenin temeline toprak attı. Kurban kesildi ve Müftü Ünsal da temel atma töreninde dua etti. Temel atma töreninden sonra İstanbul'dan gelen Mehmet Kemiksiz topluluğunun ilahileri eşliğinde konuklara iftar yemeği verildi.

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

Etçi Nusret'ten Erzurum'daki köyüne külliye

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