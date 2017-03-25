taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Etek giyen hırsız akrabasının marketini soydu

Siirt'te etek ve eşarpla kendilerini kamufle ederek marketi soyan 2 zanlı, tutuklandı.

25.03.2017 - 15:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

İlginç olay Siirt'e bir hafta önce yaşandı. Ahmet E. adlı market sahibi, sabah işyerine geldiğinde duvarının delindiğini, 3 bin TL'lik sigara ve kasada bulunan 500 liranın çalındığını gördü. İşyeri sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Siirt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMESİNDE ETEK VE EŞARP TAKTIKLARI GÖRÜLDÜ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, işyerinin güvenlik kamerasında yapılan incelemede polisi şaşırtan görüntü ortaya çıktı. Duvarı delerek giren hırsızın, uzun etekli ve başına eşarp taktığı görüldü. Şüphelinin yüzünü göstermemek için, elindeki fırçayla kameranın açısını değiştirmesi de görüntülere yansıdı.

MARKET SAHİBİNİN AKRABASI ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. İsimleri tespit edilen şüphelilerden birinin market sahibinin yakın akrabası olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Yüzü ve fiziğinin tanınmaması için uzun etek ve eşarp giyen şüpheli Eyüp E.(24) ile Basit G.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

49
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

72
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

66
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

187
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

155
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

148
ABD'den Suudi Arabistan'a dava

ABD'den Suudi Arabistan'a dava

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM