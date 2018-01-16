Etiler'de beton mikseri yaşlı kadını ezdi

Nisbetiye Caddesi üzerinde gündüz saatlerinde yaşanan kazada, 34 SK 7526 Plakalı beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefli'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerefli'nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesinde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.