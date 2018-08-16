Etimesgut Zırhlı Birlikler'de yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında, 1998/3 tertip bin 943 er ve erbaş, 2018 yılı 3'üncü dönem 131 uzman erbaş ile 372'inci dönem 112 yedek subay için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarbay Vahdettin Taşdelen'in tümen sancağını tanıtmasının ardından ant içme törenine geçildi.

ASKERLER YEMİN ETTİ

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen birliklerin de katıldığı törende, askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

BİRLİĞE İLK KATILAN ER PLAKET ÇAKTI

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu, ardından birliğe ilk katılan tankçı er Ahmet Furkan Akyurt, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törenin ardından Ankara Kulübü Seğmenler ekibi gösteri sundu.

Yemin törenini coşkuyla izleyen ailelerin tören sonunda çocuklarıyla buluşmaları sırasında duygu anlar yaşandı.