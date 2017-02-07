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Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu törenle karşıladı.

07.02.2017 - 19:35
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Cumhurbaşkanlığı Külliye'si önündeki caddede Wirtu'yu karşılayan atlı suvariler, konuk cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Wirtu'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliye'si kapısında karşıladı.

TOP ATIŞININ ARDINDAN MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Wirtu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Wirtu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek, selamladı.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu resmi törenle karşılandı

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Wirtu, merdivenlerde, Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Erdoğan ve Wirtu, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim ile diğer yetkililer ve yabancı heyet de hazır bulundu.

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