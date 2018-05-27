Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
YARALANAN 6 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Ülkedeki yarı resmi medya organı FANA’nın haberine göre, dün gece Oromiya eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 23 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ölenlerin 16’sının kadın olduğu belirtilirken, yaralan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Etiyopya'da iki yıl önce yaşanan sel ve toprak kaymalarında 51 kişi yaşamını yitirmişti.