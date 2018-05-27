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Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

Etiyopy'da şiddetli yağışlardan dolayı ortaya çıkan heyelanda 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA | 27.05.2018 - 22:32..
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Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

YARALANAN 6 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Ülkedeki yarı resmi medya organı FANA’nın haberine göre, dün gece Oromiya eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 23 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölenlerin 16’sının kadın olduğu belirtilirken, yaralan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Etiyopya'da iki yıl önce yaşanan sel ve toprak kaymalarında 51 kişi yaşamını yitirmişti.

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