Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

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Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı

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Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurla bizi vuramazsınız

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Erzurum'da kız kaçırma meselesinden ötürü çıkan kavgada iki aşiret birbirine girdi.

Polis Kontrol ve Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araca narkotik köpeği Cadı’nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada esrar ele geçirildi.

ABD başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore’ye heyet gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Etiyopy'da şiddetli yağışlardan dolayı ortaya çıkan heyelanda 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

1 Meral Akşener'in mitingine katılım olmadı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın mitinginde istediği kalabalığı toplayamadı.

2 Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı Antalya'da, FETÖ mensubu olmaktan aranan ve eşcinsel olduğunu belirten şüpheli M.T, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede gözaltına alındı.

3 Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiği için indirilen derginin afişleri yeniden asıldı.

4 Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı Amerikan siyasetine yön veren kuruluşlardan CSIS 78 sayfalık rapor hazırlayıp, Donald Trump'tan Türkiye’yi Kıbrıs’tan kuşatarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını gasp etmesini istedi.

5 Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot Katar, kendilerini boykot eden 4 ülkenin ürünlerinin raflardan kaldırması için çağrıda bulundu.

6 Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyor.