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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1266

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde 1266 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 10:12..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1266

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1266

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

19 HEDEF İMHA EDİLDİ

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur.

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