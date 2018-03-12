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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 3347'ye ulaştı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 09:47..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi.

SON 24 SAATTE 56 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığınca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 56'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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