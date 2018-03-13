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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393'e ulaştı.

AA | 13.03.2018 - 10:00..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

3393 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'de harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3393'e yükseldiği bildirildi.

Ölen teröristler toplu halde gömülmeye devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu

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