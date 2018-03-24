Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Etna Yanardağı denize doğru kayıyor Sicilya'da bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı, denize doğru bir kayma yaşıyor.

2 MHP heyeti Anıtkabir'de MHP 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

3 Hakkari'de alt yapı çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor PKK'lı teröristlerin başlattığı hendek olayları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, hizmetle tanıştı. Bölgede alt yapı çalışmaları hız kazandı.

4 G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü besteledi - İZLE Galatasaraylı iki taraftar, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan isim olan Bafetimbi Gomis için bağlama eşliğinde bir beste hazırladı.

5 Maldivler’in Baa Atoll adaları Bu haberimizde Maldivler’in ne kadar mükemmel bir tatil cenneti olduğundan bahsetmeyeceğiz. İlginizi çekeceğimiz yer Baa Atoll’ün lahmacun adaları.

6 Suudi Arabistan Orta Doğu planını açıkladı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Orta Doğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni Avrupa yapmak istediklerini söyledi.