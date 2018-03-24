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Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

Sicilya'da bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı, denize doğru bir kayma yaşıyor.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 12:52..
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı belirlendi.

14 MİLİMETRE KAYIYOR

Sonuçları "Bulletin of Volcanology" dergisinde yayımlanan araştırma, Etna Yanardağı'nın her yıl Akdeniz'e doğru 14 milimetre kaydığını ortaya koydu.

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

YARIM YÜZYIL BOYUNCA VOLKANIN HAREKETLERİ GÖZLEMLENDİ

İngiliz bilim adamlarının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Etna Yanardağı'nın çevresine küresel konumlama istasyonlarının yerleştirildiği ve neredeyse yarım yüzyıl boyunca volkanın hareketlerinin gözlemlendiği belirtildi.

Son 11 yılda elde edilen verilerin, Etna Yanardağı'nın her sene sahil kasabası Giarre'a doğru, güney-doğu-güney yönünde 14 milimetre kaydığını gösterdiği kaydedildi.

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

HAREKETLER DİKKATLİCE TAKİP EDİLMELİ

Aktif bir volkanın temelden kaymasının ilk kez doğrudan gözlemlendiğini savunan bilim adamları, gelecekte afetlere yol açabilecek bu durumun dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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