Etnospor Kültür Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çok sayıda yabancı davetli ile birlikte Etnospor Kültür Festivali açılış programına katılacak.

Etkinlik ve oyunlarıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı uyandıran festivalin bu seneki ayağına, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı damga vuracak.

GELENEKSEL SPORLAR GÜNÜMÜZDE HAYAT BULUYOR

Festivalin bu yılki en önemlisürprizleri, Arap dünyasının ünlü "Şahin kuşları" ve Japon atlı okçuları “Yabusame” olacak.

Değeri 1 Milyon TL’yi bulan Şahinler, Etnospor Festivali’nde en özel gösterilerini sergilerken, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları, en görkemli gösterilerini ziyaretçilere sunacak.

Gösterilerde Arap dünyasının Şahinlerine, Anadolu’nun ünlü kuşları Doğan’lar da eşlik edecek. Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu, imzasını taşıyan İstanbul BüyükşehirBelediyesi Başkanlığı'nın katkılarıyla çeşitli medeniyetlerin geleneksel spor ve oyunlarını tarihin tozlu raflarından kurtarıp, günümüze kazandırılıyor.

13 SPOR DALI, 883 SPORCU

Yenikapı Meydanı’nda 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. 43 oba çadırıile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katarçadırı da olacak. Kazak kültürüne ait “ak ev” de yine festival alanında kurulacak. 20 adet bölgesel çadır ile bazıbelediyelerin çadırları yine Türk geleneksel sporlarını temsilen dikilecek.

“Diriliş: Ertuğrul”, derviş ve geleneksel dondurma çadırı da Etnospor Kültür Festivali sürprizleri arasında yer alacak.

Spor dallarında 84 at kullanılacak, katılımcıların da çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte150 at olacak. 26 geleneksel çocuk oyunuyla birlikte TRT Çocuk alanında, “Rafadan Tayfa” ile “Maysa İle Bulut” karakterleri çocuklarla buluşacak.

Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleriile çeşitli sahne gösterilerini keyifle izlerken, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkânı bulacak.

TÜRK DÜNYASI ŞENLİĞİ

Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgüşenlikler hayat bulacak.

Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsileden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatlarıatölyelerigibi pek çok aktivite yer alacak.

Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik,halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.