taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,2946
EURO
5,0940
ALTIN
180,57
PETR
73,8200

Etnospor Kültür Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor

İBB'nin katkılarıyla geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncüsü 9 Mayıs’ta başlıyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 18:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çok sayıda yabancı davetli ile birlikte Etnospor Kültür Festivali açılış programına katılacak.

Etkinlik ve oyunlarıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı uyandıran festivalin bu seneki ayağına, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı damga vuracak.

GELENEKSEL SPORLAR GÜNÜMÜZDE HAYAT BULUYOR

Festivalin bu yılki en önemlisürprizleri, Arap dünyasının ünlü "Şahin kuşları" ve Japon atlı okçuları “Yabusame” olacak.

Değeri 1 Milyon TL’yi bulan Şahinler, Etnospor Festivali’nde en özel gösterilerini sergilerken, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları, en görkemli gösterilerini ziyaretçilere sunacak.

Gösterilerde Arap dünyasının Şahinlerine, Anadolu’nun ünlü kuşları Doğan’lar da eşlik edecek. Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu, imzasını taşıyan İstanbul BüyükşehirBelediyesi Başkanlığı'nın katkılarıyla çeşitli medeniyetlerin geleneksel spor ve oyunlarını tarihin tozlu raflarından kurtarıp, günümüze kazandırılıyor.

13 SPOR DALI, 883 SPORCU

Yenikapı Meydanı’nda 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. 43 oba çadırıile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katarçadırı da olacak. Kazak kültürüne ait “ak ev” de yine festival alanında kurulacak. 20 adet bölgesel çadır ile bazıbelediyelerin çadırları yine Türk geleneksel sporlarını temsilen dikilecek.

“Diriliş: Ertuğrul”, derviş ve geleneksel dondurma çadırı da Etnospor Kültür Festivali sürprizleri arasında yer alacak.

Spor dallarında 84 at kullanılacak, katılımcıların da çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte150 at olacak. 26 geleneksel çocuk oyunuyla birlikte TRT Çocuk alanında, “Rafadan Tayfa” ile “Maysa İle Bulut” karakterleri çocuklarla buluşacak.

Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleriile çeşitli sahne gösterilerini keyifle izlerken, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkânı bulacak.

TÜRK DÜNYASI ŞENLİĞİ

Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgüşenlikler hayat bulacak.

Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsileden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatlarıatölyelerigibi pek çok aktivite yer alacak.

Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik,halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te kimyasal atık paniği
Nurdağı ilçesinde ormanlık alana kimyasal atık atma şüphesinden dolayı gözaltına alınan kamyon sürücüsü, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Lise öğrencilerinden hibrit otomobil
Trabzon'da lise öğrencileri, yerli imkanlarla hibrit otomobil üretti.
Kocaeli'nde fuhuş operasyonu
Kocaeli İzmit'te yabancı kadınlara fuhuş yaptıran engelli kadın ve 3 kişi yakalandı.
Lastik botla kaçmaya çalışan 38 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalanarak, yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

181
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

480
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

79
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

199
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

127
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94