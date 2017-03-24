Etyen Mahçupyan: AK Parti'nin oyları CHP'ye kaydı

Karar gazetesi yazarı Mahçupyan 16 Nisan Anayasa Değişikliği öncesinde; oy oranlarıyla ilgili ilginç bir yorum yaptı.

"OYLAR CHP'YE GERİ DÖNDÜ"

Etyen Mahçupyan, şunları kaydetti: "Saha verilerine bakılırsa, 15 Temmuz girişimi sonrasında laik kesimden AK Parti'ye akan on puanlık destek, iktidarın tutumu ve söylemi sonucunda CHP'ye geri döndü. Kemalizm nasıl Kemalistler için bir tuzağa dönüştüyse AK Particilik de bugün AK Parti için tuzağa dönüşüyor… Tarihsel bir misyon heba oluyor ve AK Parti, Cumhuriyet rejiminin sonuçta merkeze kayarak tıkanan diğer partilerine benzemeye başlıyor. Oysa ülkenin insanları, rejimi demokratikleştirecek ve toplumu özgürlük ve eşitlik esasında bütünleştirecek bir AK Parti'yi daha uzun yıllar 'tek parti' yapmaya hazır."