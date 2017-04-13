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Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.

13.04.2017 - 09:38
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Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

"OYUM 'HAYIR' OLACAK"

Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, 'Bir AK Partili niye hayır der?' başlıklı bir yazı kaleme alarak, "Bu referandumda oyum ‘Hayır’ olacak." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DEN 10 PUAN CHP'YE KAYDI"

Mahçupyan 16 Nisan Anayasa Değişikliği öncesinde; oy oranlarıyla ilgili de, "Saha verilerine bakılırsa, 15 Temmuz girişimi sonrasında laik kesimden AK Parti'ye akan 10 puanlık destek, iktidarın tutumu ve söylemi sonucunda CHP'ye geri döndü. Kemalizm nasıl Kemalistler için bir tuzağa dönüştüyse AK Particilik de bugün AK Parti için tuzağa dönüşüyor." demişti.

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