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Eurogroup'un yeni başkanı Portekiz'den

Euro Bölgesi maliye bakanlarını bir araya getiren Eurogroup, Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno'yu yeni başkanı olarak seçti.

Ajanslar | 05.12.2017 - 01:31..
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Centeno, Brüksel’de gerçekleştirilen ve avro kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarının bir araya geldiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Avro Grubu başkanlık seçiminin adil ve demokratik bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Mario Centeno, "Euro Grubu'nun yeni başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni görevime ocak ayında başlayacağım." diye konuştu.

Eurogroup'un yeni başkanı Portekiz'den

3 ADAY ARASINDAN SEÇİLDİ

Euro Grubu başkanlığı için Centeno'nun yanı sıra Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna, Slovakya Maliye Bakanı Peter Kazimir ve Letonya Maliye Bakanı Dana Reizniece-Ozola adaylıklarını açıklamıştı.

Önceki toplantıda, Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem'in, Hollanda'daki Maliye Bakanlığı görevi son bulmasına rağmen 13 Ocak 2018'e kadar Avro Grubu'ndaki başkanlık görevini sürdürmesi kararı alınmıştı.

Euro Grubu toplantılarına, ortak para birimi avroyu kullanan 19 AB üyesi ülkenin maliye bakanları dışında, AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı gibi yetkililer de katılıyor. Euro Bölgesi'ndeki mali politikaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan Euro Grubu, neredeyse her ay bir kere Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının öncesinde bir araya geliyor.

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