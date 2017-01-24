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Europol'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, kültür eserleri kaçakçılarına yönelik 2 ay süren operasyonda çok sayıda eserin ele geçirildiğini açıkladı.

24.01.2017 - 06:31
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Europol'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Europol’den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun Interpol, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO), Dünya Gümrük Örgütü ve 18 ülkenin güvenlik güçleri ile işbirliği halinde gerçekleştirilen "Pandora" kod adlı operasyonda 3 bin 581 kültür eserinin ele geçirildiği bildirildi.

OPERASYONUN YUNANİSTAN AYAĞINDA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen eserlerin bir bölümünün arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bunlar arasında mermer bir Osmanlı mezar taşının da yer aldığı kaydedildi. Özellikleri hakkında bilgi verilmeyen Osmanlı mezar taşının, operasyonun Yunanistan ayağında bu ülkenin güvenlik güçleri tarafında ele geçirildiği ifade edildi.

Europol'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İspanya’daki Murcia Arkeoloji Müzesi'nden çalınan 19 objenin de aralarında bulunduğu 500 arkeolojik eserin yine Murcia kentinde ele geçirildiği operasyonda, çeşitli dönemlere ait 400 para da internet üzerindeki ilanların izi sürülerek ele geçirildi.

Europol'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Operasyon kapsamında 48 bin 588 kişi, 29 bin 340 araç ve 50 gemi aranırken, 75 kişi tutuklandı.

Geçen ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen "Pandora" operasyonuna Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek, Sırbistan ve İsviçre destek verdi. UNESCO da operasyona eğitim ve danışmanlık yoluyla katkı sağladı.

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