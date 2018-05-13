Eurovision 2018'i İsrail kazandı

26 ülkenin yarıştığı finalde tüm ülkeler şarkılarını seslendirdikten sonra jüri puanlarına geçildi.

Jürinin verdiği puanlara göre ilk üç sıralama Avusturya, İsveç ve İsrail şeklinde gerçekleşti.

SEYİRCİ OYLAMASIYLA İSRAİL KAZANDI

Daha sonra izleyicilerin verdikleri puanlar da eklenince İsrail 529 puanla birinci oldu ve 20 yıl sonra yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı. İsrail'in ardından 436 puanla Güney Kıbrıs Rum Kesimi ikinci, 342 puanla Avusturya üçüncü oldu.

GELECEK YIL KUDÜS'TE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Eurovision yarışmasını kazanan İsrail'in adayı "Gelecek yıl Kudüs'te görüşmek üzere." dedi.

Bu yılki yarışmayı düzenleyen Portekiz ise sonuncu oldu.