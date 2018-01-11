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Eurovision spikeri 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı

Eski TRT sunucusu Bülend Özveren, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katıldı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 09:51..
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TRT'de yönettiği yarışmaların yanı sıra Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışması'ndan tanıdığımız duayen sunucu Bülend Özveren, bir süredir Eurovision'a katılmamamız dolayısıyla ekranlardan uzak kalmıştı ki ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada karşımıza çıktı.

Eurovision spikeri 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı

15 YIL SUNUCULUKTAN SONRA YARIŞMACI OLDU

15 yıl boyunca sunuculuk yaptıktan sonra yarışmacı koltuğunda oturmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyen Özveren, yarışmada 4 joker hakkını kullanarak 9. soruya kadar geldi. 9. soruda çekilen Özveren, 30 bin lira kazandı.

Eurovision spikeri 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı

TORUNU İÇİN YARIŞTI

Kazandığı para ile torununu Florida'nın Orlondo şehrinde bulunan Walt Disney'e götüreceğini ifade eden Özveren, bir de yardıma muhtaç bir aileye de yardımda bulunmak istiyor.

TRT'nin Eurovision kararı en çok Bülend Özveren'i üzecek

Eurovision spikeri 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı

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