Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Yarışmaya katılan tüm ülkelerin şarkılarını seslendirmesinden sonra, geçen yılın kazananı Jamala, Ukrayna'yı şampiyon yapan şarkısını söylemek için sahneye çıktı.

POPOSUNU AÇTI

Jamala şarkısını söylemeye başladığı sırada, sırtında Avustralya bayrağı olan bir seyirci, sahneye atlayarak poposunu açtı. Jamala hiç bozuntuya vermeden şarkısını söylemeye devam etti, ancak erkek seyircinin bu hareketi kameralara yansıdı.

Eurovision'da seyirci sahneye çıkıp soyundu

PORTEKİZ KAZANDI

diğer yandan bu yıl 62'ncisi düzenlenen yarışmada birinciliği, "Amar Pelos Dois" adlı şarkısıyla Portekiz'i temsil eden Salvador Sobral kazandı.

Eurovision 2017'nin kazananı Salvador Sobral VİDEO