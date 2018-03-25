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Eurovision'un ilk kazananı hayatını kaybetti

Eurovision yarışma tarihinin ilk kazanan ismi, İsviçreli şarkıcı Lys Assia, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 12:08..
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Eurovision şarkı yarışmasının ilk düzenlendiği 1956 yılında İsviçre'yi temsil eden ve birinci olan şarkıcı Lys Assia 94 yaşında hayatını kaybetti.

Eurovision'un ilk kazananı hayatını kaybetti

EUROVISION'UN İLK BİRİNCİSİ

Eurovision tarihinin ilk birincisi olan Assia, 57 ve 58 yıllarında da yarışmaya katıldı. Eurovision'a olan ilgisini hiç kaybetmeyen Assia, Eurovision'un 50 yılında yine 2005 yılında yine o sahnedeydi. 2012'de Eurovision'a girmek için oylamaya katıldı ancak ülkesinde yapılan oylamada yeteri kadar destek göremedi.

Eurovision'un ilk kazananı hayatını kaybetti

83 YAŞINDA ÇIPLAK POZ

Bir süre şarkıcılığı bırakıp otel işleten Assia, yeniden döndüğü sahnelerde birçok ödül aldı. 83 yaşında bir İsviçre dergisine çıplak poz vererek gündem oldu.

Eurovision'un ilk kazananı hayatını kaybetti

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