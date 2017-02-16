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Eurovision'un sakallı kadını: Bu imajı öldürmem gerekiyor

2014 yılında yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya adına yarışıp birinci olan Conchita Wurst, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16.02.2017 - 08:50
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'Rise Like a Phoenix' şarkısıyla şampiyon olduğu 2014 Eurovision Şarkı Yarışması sonrası sakallı görüntüsüyle bir anda dünyanın konuştuğu isim haline gelen Conchita Wust (gerçek adıyla Tom Neuwirth), "Amacım sansasyon yaratmak değil. Kadın erkek fark etmez, herkes istediği gibi yaşama hakkına sahip olmalı" demişti.

Şimdilerde ikinci albümünü çıkarmaya hazırlanan 29 yaşındaki Avusturyalı şarkıcı, bir gazeteye verdiği röportajda, özel hayatına dair konuştu.

"BU İMAJI ÖLDÜRMEM GEREKİYOR, KADIN OLMAK İSTEMİYORUM"

Artık 'sakallı kadın' imajından sıkıldığını belirten Conchita Wurst, "Bu imajı öldürmem gerekiyor. Artık yeniliğe ihtiyaç duyuyorum. Kadın olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Eurovision'un sakallı kadını: Bu imajı öldürmem gerekiyor

Eurovision'un sakallı kadını: Bu imajı öldürmem gerekiyor

Eurovision'un sakallı kadını: Bu imajı öldürmem gerekiyor

Eurovision'un sakallı kadını: Bu imajı öldürmem gerekiyor

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