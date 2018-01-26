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Ev alanların ödeyeceği tapu masrafı

Yeni Torba Yasası'nda ev almak isteyenlerin ödeyeceği tutar belli oldu.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 12:54..
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Ev alanların ödeyeceği tapu masrafı

Yatırımını eve yapmak veya ev almak isteyen kişiler kimi zaman araya emlakçıları koyar, kimi zaman ise kendileri bulmak için çabalar.

YÜZDE 2'LİK KOMİSYON BEDELİ

Evi daha rahat ve istediği gibi bulmak isteyen kişiler, emlakçıya başvurup evi satın alabilir. Ancak bu gibi durumlarda emlakçı komisyon alıyor.

Emlakçılar; satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 + KDV bedelinde komisyon alıyor.

Ev alanların ödeyeceği tapu masrafı

DEVİR İŞLEMİNDE BİNDE 20 ORANINDA HARÇ

Satın almadan durum böyleyken kiralamalarda ise durum biraz farklı. Kontrat süresi ne olursa olsun komisyon, 1 yıllık kira bedelinin yüzde 10’nu + KDV bedelinde tahsil edilebiliyor.

Ev devir işleminde satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödeniyor. Bu da toplamda binde 40'a tekabül ediyor.

Ev alanların ödeyeceği tapu masrafı

2018 YILINDA BELLİ BİR İNDİRİM YOK

Gayrimenkul sektörünü desteklemek için 2017 yılında kabul edilen tapu harcı indirimi 15 Mart ve 30 Eylül tarihinde geçerli oldu. 2018 yılı henüz belirlenmiş bir indirim kararı yok.

Tapu harcı indirimini daha kolay anlayabilmeniz için bir örnekten yola çıkalım. 250 bin liraya satın alınan ev için; emlakçı komisyon bedeli, tapu harcı bedeli için 5 bin lira ödeme yapılırken, tapu döner sermaye bedeli içinse 103,50 lira ödeniyor.

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