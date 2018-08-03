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Ev eşyalarının arasında 384 kilo eroin yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda İstanbul'a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 03.08.2018 - 10:49..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde bulunan ve İstanbul’a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında arama yapıldığı belirtildi.

502 PAKET

Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada ev eşyalarının içerisine zulalanmış 502 paket toplam 384 kilo 594 gram eroin maddesi ele geçirildi.

99 OPERASYONDA 3 TON EROİN YAKALANDI

Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.T. isimli şahıs ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. 1 Ocak - 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 99 operasyonda toplam 3 ton 294 kilo 93 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir." denildi.

Ev eşyalarının arasında 384 kilo eroin yakalandı



Ev eşyalarının arasında 384 kilo eroin yakalandı

Ev eşyalarının arasında 384 kilo eroin yakalandı

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