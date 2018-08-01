taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.863
USD
4,9242
EURO
5,7587
ALTIN
193,34
PETR
73,8300

Ev hanımıyken girişimci oldu

Ev hanımıyken İzmir Belediyesinin girişimcilik kursuna katılarak girişimci olan Nimet Alkılıç yaşadığı serüveni aktardı.

İHA | 01.08.2018 - 09:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Uygulamalı Girişimcilik' kursuna katılan ev hanımı Nimet Alkılıç, önce mevzuat, muhasebe, stoklama ve risk analizi gibi konularda eğitim aldı. Sonra da açtığı köfte restoranıyla kendi işinin başına geçti. Büyükşehirin İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde sürdürdüğü ve büyük ilgi gören girişimcilik kursları, sadece 4 ay içinde 186 mezun verdi.

GİRİŞİMCİ OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesinin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile sürdürdüğü 'Uygulamalı Girişimcilik' kursu, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin 'vazgeçilmez' adresi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından farklı ilçelerde düzenlenen eğitimlere katılan girişimci adayları, mevzuat ve risk yönetimini de içeren kurslarda edindikleri bilgileri kısa sürede uygulamaya geçirerek birer birer kendi iş yerlerini açmaya başladı. Torbalı'daki girişimcilik kursuna katılan ve 1,5 ay sonra kendi iş yerini açan 48 yaşındaki ev hanımı Nimet Alkılıç da bu kursa katılan kursiyerlerden biri.

Ev hanımıyken girişimci oldu

"EMİN ADIMLARLA İLERLEDİM KENDİME GÜVENİM TAM"

Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir iş yeri açmak istediğini ancak işletmecilik hakkında hiç bir bilgisinin olmadığını söyleyen Alkılıç, "Derken İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimcilik kurslarını duydum. Bir iş yeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunların hiçbirini bilmiyordum. Katıldığım kursta aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu.

İŞKUR'DAN DESTEK ALDIĞINI SÖYLEDİ

İşini kurduktan sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek almaya devam ettiğini söyleyen Alkılıç, "Beni ziyaret ederek bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. İŞKUR’dan işçi desteği sağlandı. Eksikliklerimi de söyleyerek gereken uyarıları yaptılar. İnsanın arkasında bir destekçisinin olması çok güzel" şeklinde konuştu.

Ev hanımıyken girişimci oldu

MEŞHUR KÖFTELERİNİN SIRRINI SÖYLEDİ

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Buca Menderes Caddesi’nde açtığı restoranda 'anne köftesini' özleyen gençlerin gözdesi haline gelen Nimet Hanım, etini özenle seçtiği leziz köfteleri için şu sırrı paylaştı:
"Köfteyi yoğurduktan sonra bir gün dolapta bekletiyoruz. Pişirilmesi çok önemli. Çok sık çevrilecek ve pişmesi beklenmeyecek. En az 3-4 tur çevirdikten sonra sunumunu yapıyoruz."

BU ZAMANA KADAR 186 KURSİYER MEZUN OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi ve KOSGEB Kuzey Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 Mart 2018 tarihinden itibaren başlayan 'Uygulamalı Girişimcilik' kursundan bugüne kadar 186 kursiyer mezun oldu. Meslek Fabrikası tarafından ilçelerde düzenlenen eğitimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüklerine ait alanlar kullanılıyor. Bugüne kadar Aliağa, Ödemiş, Bergama, Torbalı, Bayındır, Seferihisar ile Meslek Fabrikası Çamdibi kurs merkezindeki eğitimler tamamlandı. Tire, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’ndeki eğitimler ise devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

233
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

43
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

356
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

15
Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM