Ev kiralamayan babasına kızıp intihara kalkıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki falezlerde meydana gelen olayda, bir süreden bu yana babasıyla kiralık ev bulmadığı için tartışan Ersin A., alkol aldıktan sonra falezlere geldi.

FALEZLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Babası Nizamettin A.'ı arayan Ersin A., intihar edeceğini söyledi. Babanın haber vermesi üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri falezlerin kıyısında oturan genci ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.

YAĞMUR ALTINDA SÖZLEŞME

Polis, Ersin A. için sağanak yağmur altında sözleşme düzenledi. Sözleşmeye, '24.12.2017 günü oğlum olan Ersin A.'a istediği yerden ev tutacağıma ve kira bedelini ödeyeceğime dair iş bu sözleşme tarafımca imzalanmıştır' yazıldıktan sonra bir polis memuru da sözleşmeye şahit olarak imza attı.

İKNA OLMADI, EMLAKÇI GELDİ

Nizamettin A. sözleşmeyi imzalamasına rağmen ikna edilemeyen Ersin A., bu kez bir emlakçı ile ev anahtarı istedi. Polisin haber vermesi üzerine 2 emlakçı geldi. Emlakçılardan biri kartvizitine yapıştırdığı anahtarı Ersin A.'ın bulunduğu noktaya attı.

TAKSİYLE EVE BAKMAYA GİTTİ

Kartvizit ve anahtarı alan Ersin A. tutulan eve bakmak için bir de taksi istedi. Olay yerine gelen taksiye babası ve emlakçıyla birlikte binen Ersin A., tutulduğu belirtilen eve bakmak için olay yerinden ayrıldı.





