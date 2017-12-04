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Ev sahibi kiracı kavgasını ayırmaya çalışırken öldü

Kütahya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 04.12.2017 - 00:15..
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan bıçaklı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan damat hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Ev sahibi kiracı kavgasını ayırmaya çalışırken öldü

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak’ta yaşandı. Ev sahibi E.Ç. (62) tartıştığı kiracısı M.Y.’nin (24) ev eşyalarını üçüncü kattan pencerenin çerçevelerini sökerek vinçle çıkarmak istemesine sinirlenmesiyle kavga büyüdü. E.Ç. eline aldığı bıçağı rastgele salladı. Olayda kiracı M.Y. ve kavgayı ayırmak için araya giren ev sahibinin damadı Yunus Gökçe (34), S.G. (18), Z.K. (29), A.Y. (42), R.Y.(43), H.Y.(18), M.G. (49) yaralandı.

Yaralılardan ev sahibinin damadı Yunus Gökçe, 112 Acil Servis ile kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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