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Ev sahibi kiracısının evine hırsızlık için girdi

Bursa’da sürekli eşyalarının kaybolması üzerine eve güvenlik kamerası yerleştiren kiracı, hırsızın ev sahibi olduğunu görünce şoke oldu.

İHA | 20.08.2018 - 10:26..
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İznik ilçesi Selçuk mahallesinde iddiaya göre, dört katlı apartmanın ikinci katında oturan okul müdürü O.G.K, bir süredir evinde eşyalarının ortadan kaybolduğunu fark etti.

EVE KAMERA KURDU

Hırsızlık şüphesiyle kapı ve pencerelerini kontrol etmesine rağmen zorlama olmadığını fark eden O.G.K., bunun üzerine gizli kamera kurarak cep telefonu ile evi izlemeye başladı.

Ev sahibi kiracısının evine hırsızlık için girdi VİDEO

EV SAHİBİNİN EŞİYLE KARŞILAŞTI

Telefondan izlediği evinin kapısının açıldığını fark eden O.G.K., içeriye bir kadının girdiğini gördü. Koşarak eve giden O.G.K., kapıyı açtığında ev sahibinin eşi S.T. ile karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, izledikleri kamera görüntülerinde S.T.’nin anahtarla kapıyı açtığı ve daha sonra içeriden tekrar kitleyip evin içinde dolaştığını ve eşyaları karıştırdığını tespit etti.

Ev sahibi kiracısının evine hırsızlık için girdi

"SENİN YÜZÜNDEN BİRBİRİMİZE GİRDİK"

O.G.K. ve eşi, "Tabaklarımı, çanaklarımı, nevresim takımlarımı, bardaklarımı da sen aldın. Her şeyimi sen aldın. Senin yüzünden birbirimize girdik." diyerek ev sahibi S.T.’ye tepki gösterdi.

Ev sahibi kiracısının evine hırsızlık için girdi

"KAPIYI ÖRTTÜM"

S.T.’nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği ’Kapı açıktı örttüm’ dediği öğrenildi.

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