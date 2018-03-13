Bursa'da ev sahibine kızan kiracı evi yaktı

Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairelik sitede yangın çıktı. İddiaya göre, İ.A., 3 aydır oturduğu evin kirasını ve site aidatını vermedi.

KİRAYI İSTEYİNCE EVİ ATEŞE VERDİ

Ev sahibi Zafer E.’nin kirayı istemesi üzerine kızan İ.A., oturduğu daireyi kendi eşyalarıyla birlikte ateşe verdi. Kısa sürede siteyi dumanlar sardı. Dördüncü kattaki dairede oturan aileler dumandan etkilendi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Gelen itfaiye ekibinin yangın merdiveni olmamasından dolayı binada mahsur kalanlar tahliye edilemedi. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterirken, binada mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muhtemel bir faciayı önlemek için sitenin doğalgazı kesildi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra 112 ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.