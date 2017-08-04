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Ev sahibine yakalanan hırsızlık zanlısı boğazını kesti

Adana'da hırsızlık yaptığı sırada yakalanan zanlı muayene sırasında su bardağıyla boğazını keserek kendini öldürmek istedi.

04.08.2017 - 16:47
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Adana'da iddiaya göre hırsızlık için girdiği evin yatak odasında yakalanan 20 yaşındaki Kadir Y., sağlık kontrolünden geçirilirken masa üzerindeki bardağı kırarak boğazını kesti.

Ev sahibine yakalanan hırsızlık zanlısı boğazını kesti

EV SAHİBİYLE KARŞILAŞTI

Olay, merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre balkondan tırmanarak 2'nci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı. Odadan ses gelmesi üzerine içeri giden ev sahibi A.Ç., hırsız ile karşılaştı. Zanlıyı yakalayan A.Ç., polis çağırdı. Gözaltına alınan Kadir Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Ev sahibine yakalanan hırsızlık zanlısı boğazını kesti

SU BARDAĞIYLA BOĞAZINI KESTİ

Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti. Polislerin müdahale edip kelepçelediği Kadir Y., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 



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