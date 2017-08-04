Ev sahibine yakalanan hırsızlık zanlısı boğazını kesti

1 Bebeklere nasıl müzik dinletilir Bebeklere müzik dinletmenin, onların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağladığı uzmanlarca da onaylanmış bir gerçek.

2 Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı.

3 Trump'ın konuşmaları basına sızdı Donald Trump’ın mültecileri neden Avustralya’ya almadıklarını açıklayan Başbakan Turnbull’a "Sen benden daha kötüsün" dediği ortaya çıktı.

4 Celal Şengör: Türkiye'nin gidişatı beni korkutuyor Türkiye'nin parçalanacağını söyleyen Celal Şengör, Batı'nın Avrupalılara Doğu'nun da Kürtlere verileceğini savundu.

5 Karaman'da trafik kazası: 6 ölü, 4 yaralı Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

6 Assos'ta 2 bin yıllık bronz kalem ve kemik zar bulundu Assos Antik kentinde yapılan kazılarda 2 bin yıl öncesine ait çok sayıda buluntuya ulaşıldı.