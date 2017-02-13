Özür dilemek için mumlarla evi yakan romantik aşık Tanju Korkmaz bu sefer mumlarla "Hoşçakal Ayşe" yazarak kız arkadaşına veda mesajı gönderdi.

EV YAKAN AŞIK BU SEFER TEDBİRLİ OLDU

Bu sefer 184 mum yakarak bir rekora imza attığını belirten Tanju Korkmaz, yangın ihtimaline karşı 2 damacana su hazırlayarak tedbirli davrandığını söyledi ve battaniye üzerinde değil de yerde yaktığını belirtti.

Ev yakan aşıktan mumlu veda VİDEO

HOŞÇAKAL AYŞE, UMARIM EVDA KALMASSIN

Romantik aşık mesajında şöyle konuştu; "Sevgili Ayşe, seninle 5 ay bir süre içinde mutlu olamadık ve bana değer vermediğini düşündüğüm için senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonda söyleyemedim. O yüzden de böyle veda ediyorum. Hoşçakal Ayşe diyorum. Umarım evde kalmazsın, umarım layığını bulursun.

Her şeyin kirlendiği şu dünyada içimdeki sevginin kirlenmesine izin vermeyeceğim. Ayşe defterinin benim için kapandığının bilinmesini istiyorum. Hoşçakal Ayşe diyorum. Genç ve romantik aşıklara sesleniyorum, sakın siz bunu evde denemeyin. Ayşe’ye sonsuza kadar hoşçakal diyorum"





25 BİN TL ZARARA UĞRADIM

Yangında büyük zarara uğradığını belirten Tanju Korkmaz, "Yaşam standartlarım aşağıya düştü, baraka gibi bir evde yaşıyorum. Eşyalarım yandı ve 25 bin TL zarara uğradım. Ama bunun altından kalkacak güce sahibim. kimseden bir beklentim yok. Yaşadığım olay ve süreçte güçlü durmama rağmen karşımdaki insanın zayıf durması ve dik duramaması yüzünden bitti" dedi.

